Netanyahu ' metà degli ostaggi a Gaza è ancora in vita'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) "tenuti prigionieri ain". Lo ha detto il premier Benyaminintervenendo a una seduta a porte chiuse in Commissione Esteri e Sicurezza della Knesset, come riferisce la tv Kan. Riferendosi al futuro diha sottolineato: "Per me il governo militare non è l'obiettivo. Non annettiamo".