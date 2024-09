Nessun aiuto per gli animali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Dal Centro Ippico Montefano raccontano: "Siamo stati colpiti da ben tre alluvioni. L’ultima volta abbiamo anche perso alcuni. Questa volta, vista l’allerta meteo, ci siamo subito messi in moto per spostarli e metterli in salvo. Voglio dire, però, che il pomeriggio prima di quest’ultima alluvione ho chiamato il Coc per sapere cosa fare. Ci è stato risposto solamente di rispettare quanto contenuto nell’ordinanza di evacuazione". "Mao – continua la testimonianza – che si sia preoccupato di aiutarci a spostare gli? Non è certo così facile farlo, men che meno da soli. Queste cose cambiano la vita, anzi dopo queste cose non hai più una vita perché passi tutto il giorno a guardare l’Idice".