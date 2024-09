MotoGP GP Emilia Romagna Marquez | L’obiettivo era il quarto posto questo podio un regalo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) “Prima di iniziare la gara ho parlato con la squadra, fissando ilcomeodierno. Avevo visto Bagnaia in difficoltà già da qualche giro. Nel momento in cui è caduto, ho capito che avrei fatto. I primi tre erano decisamente più veloci di noi:è un”. Sono queste le parole di Marc, pilota del team Gresini che ha concluso terzo il Gran Premio dell’, in scena a Misano.GP: “era ilun” SportFace.