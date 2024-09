MotoGp Emilia-Romagna | Bagnaia cade vince Bastianini davanti a Martin

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 22 settembre 2024)è scivolato via mentre rincorreva i primi due Vittoria di Eneaoggi 22 settembre in. Con un sorpasso all'ultimo giro, sul quale ci sarà da discutere, supera e batte Jorgeil Gp dell'a Misano. Perde terreno in classifica Peccoche mentre rincorreva i primi due è