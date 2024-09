MotoGP e F1 oggi in tv | orari gare 22 settembre streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Si concluderà nella giornata odierna il duplice weekend motoristico tra quattro e due ruote con F1 e Motomondiale: domenica 22si completeranno, infatti, i programmi del GP di Singapore di F1, in corso a Marina Bay, e del GP d’Emilia Romagna di, Moto2 e Moto3, in corso a Misano. La gara di F1 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre il warm up dellae ledi Moto3, Moto2 esaranno trasmesse in diretta tv su Sky Sporte Sky Sport Uno. In entrambi i casi la direttasarà affidata a Sky Go e NOW, così come sia per F1 che perla diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. Copertura in tv in chiaro su TV8 HD ed ingratuito su tv8.it in differita sia per ledel Motomondiale che per quella di F1.