Morta la mamma di Marco Mengoni il ricordo dei fan | Il tuo sorriso raggiante

(Di domenica 22 settembre 2024) Grave lutto per: èNadia Ferrari. A diffondere la notizia, in serata, sono stati gli amministratori della pagina Facebook "Ronciglione per". "Una notizia che ci lascia sgomenti. Ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuo. Il tuoresterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza", si legge nel post. Nadia è stata una figura centrale nella vita e nella carriera del cantautore poiché per prima ha riconosciuto e alimentato la passione del figlio per la musica, guidandolo in quel percorso che lo ha portato a diventare una delle voci più amate d'Italia. La donna era malata da tempo: a leiaveva dedicato il brano “Luce” e la vittoria a Sanremo nel 2023.