Monza-Bologna finisce 2 | 1 Il pareggio a fine primo tempo è illusorio poi grazie a Castro e Urbanski gli emiliani festeggiano

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Match casalingo contrassegnato dall’amarezza oggi al Brianteo. Ilporta a casa la prima vittoria in campionato superando per 2-1 il. Sononele una perla assoluta dinella ripresa a mettere il sigillo sui tre punti dei felsinei. La prima fiammata è degli. Al 4', Ndoye entra in area, si sposta la palla sul sinistro e va al tiro, trovando Turati pronto alla parata in due tempi. La replica dei brianzoli arriva al 10', quando Ravaglia deve alzare sopra la traversa un'incornata di Pedro Pereira, lasciato colpevolmente libero in una situazione da corner. La partita si sblocca al 24' e sono gli uomini di Italiano ad andare a segno. Lykogiannis crossa dalla sinistra, Carboni salta a vuoto ene approfitta per battere di Turati e firmare il suogol in stagione.