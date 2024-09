Mondiali di ciclismo su strada 2024 | programma e orari dove vederli in TV

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 22 settembre 2024) Oggi domenica 22 settembre iniziano idiper le prove a cronometro e suin tutte le categorie (uomini, donne, juniores). Favorito indiscusso è Tadej Pogacar che se la dovrà vedere con Remco Evenpoel. Per gli italiani speranze affidate ad Affini e Ganna tra gli uomini, Balsamo e Longo Borghini tra le donne. Dirette in chiaro in tv e streaming sulla Rai.