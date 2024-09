Molfetta 19enne uccisa | indagine antimafia Spari nella notte all' esterno di un locale

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 22 settembre 2024) Le indagini condotte dai carabinieri sono coordinate dalla direzione distrettuale. LaAntoLopezda uno sparoera nipote di un esponente della malavita barese ucciso tre anni fa. Tra i feriti un nipote del boss Palermiti. Inquirenti ed investigatori al lavoro per capire cause e dinamica della rissa con la sparatoria all’deldi, in cui è morta la giovanissima di Bari.        L'articolo all'di un proviene da Noi Notizie..