Mo | Tajani ' impedire che situazione in Libano peggiori'

(Di domenica 22 settembre 2024) New York, 22 set. (Adnkronos) - Sulla crisi mediorientale "domani avremo due riunioni del G7, quindi parleremo con i nostri alleati per vedere quali iniziative si possono adottare per tenere aperta la porta della diplomazia. Bisogna arrivare al cessate del fuoco, bisognachelain". Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio, nel corso di un punto stampa al consolato italiano di New York. "Il problema è solo di Hezbollah, non è di tutto il. I cristiani per esempio non vogliono nessuna guerra. Alla fine l'obiettivo è quello di arrivare al cessate del fuoco a Gaza per la liberazione degli ostaggi, per permettere di aiutare la popolazione palestinese", ha aggiunto, ricordando come i "beni italiani del progetto Food for Gaza" stiano "giungendo al popolo palestinese. Sono beni alimentari ma anche beni sanitari.