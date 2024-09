Migliaia di firme e boom di iscritti E ai gazebo per Salvini c' è anche Vannacci

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2024) Una settimana dopo la richiesta di sei anni per il leader del Carroccio sul caso Open Arms, da tutta Italia è partita un'onda di solidarietà per il vicepremier, con mille tesserati in più al partito. Il 6 ottobre a Pontida arriveràOrban