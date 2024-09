Matrimonio in chiesa | ecco come scegliere l’abito da sposa giusto

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di domenica 22 settembre 2024)deve esseredada indossare quando ilviene celebrato in, perché sia in sintonia con la sacralità del luogo?alcune regole da conoscere assolutamente. Il giorno delè un giorno molto importante della propria vita, e l’attenzione al dettaglio è qualcosa che non si può di certo L'articoloindaproviene da La Luce di Maria.