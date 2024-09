Manuel Maura rivuole Francesca Sorrentino | pronto per Uomini e Donne? Non lo escludo!

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 22 settembre 2024), volto noto di Temptation Island, ha rotto il silenzio sulla sua ex fidanzata, che ha recentemente preso posto come nuova tronista di. Âa corteggiare La storia tra i due, seguita con interesse da migliaia di spettatori, continua a suscitare curiositĂ , "per? “Non lo!”" L'articoloper? “Non lo!” proviene da Blog TivvĂą - La tivvĂą in un blog.