Malinovskyi infortuno choc in diretta | caviglia e gamba disintegrate le immagini che sconvolgono la Serie A | Video

(Di domenica 22 settembre 2024) Finalmente è iniziato il campionato del Venezia di Di Francesco, che al Penzo si è imposto per 2-0 sul Genoa. Nonostante i pareggi con Inter e Roma, proprio come contro il Verona la squadra di Gilardino non riesce a fare una prestazione all'altezza della situazione. Non solo ha raramente impegnato Joronen, ma ha anche subito parecchio, specialmente nel secondo tempo. Pohjanpalo si è fatto parare un rigore da Gollini, ma poco dopo Busio ha sbloccato la gara e l'attaccante finlandese si è fatto perdonare con il gol del 2-0. Da segnalare il grave infortunio di Ruslan: il 31enne centrocampista ucraino del Genoa ha riportato un impressionante trauma alladestra (le, va detto, non sono adatte ai deboli di cuore): l'ex Atalanta ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone.