Lo straordinario salvataggio di un uomo in sovrappeso | le immagini dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Soffriva di insufficienza respiratoria, ma a causa della sua condizione non poteva recarsi in ospedale.l'intervento deidelche hanno permesso a undi 43 anni obeso di raggiungere immediatamente il pronto soccorso. Ideldel distaccamento di via