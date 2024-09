LIVE – Trapani-Juventus Next Gen 1-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Alle 16:15 di oggi, domenica 22 settembre,Gen scenderanno in campo in occasione della quinta giornata del girone C di. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per i bianconeri fino a questo momento. Quattro punti per la Juve, uno in meno delche viene dal pareggio a reti inviolate contro il Taranto. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio in programma alle 16:15. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5Nest Gen 1-0 (13? Ciotti) 14? – Ciotti riceve sulla destra, si accentra, e con un tiro potente batte il portiere. 1-0. 13? – GOL!AVANTI! HA SEGNATO CIOTTI.