LIVE Superbike GP Italia 2024 in DIRETTA | Bulega può accorciare ancora verso la vetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della, GPsfida Petrucci. Il Cremona Circuit ha debuttato nel WorldSBK con un trionfono e tre Ducati sul podio. Danilo Petrucci ha vinto la sua prima gara in, diventando l’unico pilota a trionfare in GP, SBK, Dakar, MotoAmerica, Stock 600, Stock 1000 e CIVSBK. Petrucci, del Barni Spark Racing Team, ha condotto una gara perfetta, superando Nicolòche aveva inizialmente preso la testa. Dopo il ritiro di Andrea Iannone e Alex Lowes per cadute, Petrucci ha aumentato il suo vantaggio e, nonostante l’interruzione causata da una bandiera rossa, ha chiuso al primo posto.