LIVE – Perugia-Trento 2-2 25-18 19-25 15-25 25-17 6-4 | finale Supercoppa maschile 2024 volley in DIRETTA

(Di domenica 22 settembre 2024) Latestualedidella Del Montedi. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo aver sconfitto Piacenza in quattro set, tornano in campo per completare l’opera e difendere il trofeo vinto lo scorso anno. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Fabio Soli, che in semiha battuto in tre set Monza ed ora vuole crescere ancora per giocarsi fino in fondo questa prima competizione stagionale. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il primo trofeo della stagione? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 22 settembre al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedellatra Sir Safety Susaed Itas Trentino delladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.