LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 61-67 finale Supercoppa 2024 basket in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Latestualedidelladimaschile. Cresce l’attesa per l’atto conclusivo di questa prima competizione stagionale. La squadra di coach Messina, che in semiha sconfitto per 73-62 l’Umana Reyer Venezia, torna in campo con l’obiettivo di riscattare la sconfitta incassata contro le Vu Nere nel penultimo atto delladello scorso anno. La squadra di coach Bianchi, trionfatrice un anno fa, arriva invece dal successo per 96-87 contro Napoli ed ora vuole completare l’opera. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 22 settembre sul parquet dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Sportface.