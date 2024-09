LIVE Inter-Milan 0-0 comincia la partita a San Siro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)è il match valido per la quinta giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Paulo Fonseca. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio San(ORE 20.45) – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 1? VIA AL PRIMO DERBY STAGIONALE! 20.45 Dopo il minuto di silenzio per Totò Schillaci, si! 20.40 Squadre in campo 20.15 Mezz’ora al calcio d’inizio dellavalida per la quarta giornata di Serie A tra Monza e. Nell’attesa potete già vedere le formazioni ufficiali:, LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J.