LIVE – Ciclismo Mondiali Zurigo 2024 cronometro donne Elite | aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 22 settembre 2024) Ladelladeidisu strada, che si aprono oggi a. Il titolo iridato della prova contro il tempo femminile si assegna lungo i 29,1 chilometri che vedranno le atlete impegnate da Gossau ad appunto. Saranno 70 le atlete in partenza, con l’Italia che schiera Vittoria Guazzini e Gaia Masetti con ambizioni di un buon piazzamento finale. Le favorite della vigilia sono soprattutto Grace Brown e Chloe Dygert, rispettivamente australiana oro a Parigie statunitense campionessa mondiale in carica. Attenzione anche a Lotte Kopecky, che ha recentemente vinto gli Europei di specialità, così come a Christina Schweinberger, Demi Vollering, Anna Henderson e tante altre. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalle prime partenze con gliin, per non farvi perdere assolutamente nulla.