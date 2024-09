Liguria tutti insieme separatamente Ecco Riformisti uniti la lista che darà a Orlando i voti di Renzi +Europa e Psi senza Calenda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Campo largo, ma non troppo. Non se a bussare è Matteo. Così per le regionali inche decideranno il dopo Toti, la coalizione di centrosinistra che sostiene l’ex ministro del Lavoro, il dem Andrea, deve lavorare di fantasia. Dopo i veti che hanno impedito la predel simbolo di Italia Viva nelle liste della coalizione, nasce così laper la, con dentro, Italia Viva e Psi.