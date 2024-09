Libano nel caos allarme escalation Business e migranti | interessi nel mirino

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 22 settembre 2024) Inla situazione potrebbe precipitare definitivamente da un momento all'altro. Le esplosioni dei cercapersone e dei dispositivi elettronici in dotazione ai miliziani di Hezbollah, suona come uno degli ultimi atti prima della sempre più probabile definitiva. Giovedì, non a caso, il leader dei miliziani sciiti, Hassan Nasrallah, ha parlato di “atto di guerra da parte di Israele”. Segui su affaritaliani.it