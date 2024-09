L' emozionante viaggio ' inclusivo' di 5 amiche sorde e 4 bassotti in camper fino a Capo Nord | E ora puntiamo al Giappone

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Cinque donne, quattronani, une undi 24 giorni in giro per l'Europa. Carla Ciotti di Ravenna con la sua compagna Luna Bizzarri, romana trapiantata in città, e le storicheGloria Ceci di Faenza, Giovanna Giottoli di Forlì e Norma Scarpellini di Santarcangelo, hanno