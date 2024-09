Lecce squadra AL LAVORO dopo il pareggio col Parma | terapie per Krstovic le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilè tornato ad allenarsiilbeffa contro iltra le mura amiche per 2-2 Ilsi prepara per riscattare ilper 2-2 subito al 93esimo e 95esimo contro il. Ecco il comunicato ufficiale:– «subito in campo questa mattina all’ Acaya Golf Resort & SPA