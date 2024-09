Lavoro | Calderone dal primo ottobre obbligatoria patente a punti domani circolare' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Siracusa, 22 set. (Adnkronos) - "Daldi" al via laper la sicurezza sul lavoro. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Marina Elvira, arrivando a Divinazione-Expo24 a Siracusa per un incontro nell'ambito del G7. "mattina esce ladell'Ispettorato nazionale del lavoro,in giornata e ci sono tutte le indicazioni dice - Ma voglio rassicurare tutte le aziende gli operatori che saranno accompagnati in questa prima fase di applicazione, perché il nostro obiettivo è certamente quello di consentire alle aziende e di continuare a lavorare, ma ancora una volta di rimarcare l'impegno di tutti. Compreso e anzi soprattutto quello delle organizzazioni di categoria delle parti sociali a farlo in sicurezza e, soprattutto, garantendo la qualità anche degli investimenti in materia di sicurezza".