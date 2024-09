Lautaro Martinez | Testa bassa e ripartire io per primo Inter male

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Va, da capitano, a metterci la faccia dopo l’imbarazzante sconfitta nel derby. Ecco le sue parole aTV dopo la partita persa per 1-2 contro il Milan. COSÌ NON VA –cerca di spiegare cosa non è andato nel derby-Milan: «Oggi non abbiamo fatto la partita che dovevamo. Anche se nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio abbiamo approcciatola gara: non siamo stati noi, quando abbassi il ritmo e la palla gira lenta non vinci le partite. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma quando inizipoi è difficile. Anche se siamo stati sempre in gara poi all’ultimo ci hanno fatto gol su palla inattiva: i derby sono così, si vincono coi dettagli. Oggi abbiamo perso, però dobbiamo migliorare tantissimo. Si riparte pedalando come abbiamo fatto sempre, a. Io per