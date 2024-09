L' Ancona piace e prende applausi ma un Chieti cinico espugna il Del Conero

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di domenica 22 settembre 2024)– Glia fine partita tributati alla squadra al momento del rientro negli spogliatoi mitigano solo l’amarezza per la prima sconfitta in campionato dell’. Che ai punti avrebbe meritato sicuramente di uscire dal campo con almeno un pareggio in tasca, il quale avrebbe assunto i