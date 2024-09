La mitica donna continua a parlarci Attraverso libri film e un' imperdibile mostra a Roma a lei dedicata

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 22 settembre 2024) «Dicevano che ero bella, dovevano dirlo, prima perché ero una principessa, poi perché ero una regina, ma la verità è che, sebbene non fossi deforme e nemmeno brutta, non avevo niente da far ammirare. Ma ero intelligente: considerati i tempi, molto intelligente. Pare che fossi nota per questo, per l’intelligenza. E poi per la tela che tessevo, per la devozione a mio marito e per la mia riservatezza».