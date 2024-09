La Juventus protesta la moviola scagiona il Napoli | la ricostruzione del passaggio di Olivera

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 22 settembre 2024)non è mai una partita banale. Anche questa volta, all’Allianz Stadium sono andate in scena proteste feroci da parte dei tifosi e non solo. Tutto è ben quel che finisce bene. L’affermazione non vale per il match tra, uno di quelli più attesi del campionato italiano. Le due compagini vivono una rivalità storica, motivo per il quale anche le due tifoserie sono oggetto di sfottò e tanto altro. Quando si scende in campo, però, conta solo il rettangolo di gioco. Quest’ultimo, nella partita andata in scena ieri non ha favorito nessuno, visto il punteggio inchiodato sullo 0-0 dal primo all’ultimo minuto. Ciò nonostante, però, le polemiche non sono di certo mancate. Infatti, ci sono stati diversi episodi dubbi, sui quali forse il direttore di gara Doveri doveva e poteva fare meglio.