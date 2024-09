La fortuna più grande Farinetti-choc | il partigiano Oscar sogna di andare a caccia di fascisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Si nasce incendiari e si muore pompieri. O almeno così si dice. La regola, però, non sembra valere per, estroso fondatore di Eataly. Martedì prossimocompirà settant'anni e per festeggiare ha concesso, con qualche giorno di anticipo, una lunga intervista al Corriere della Sera. La voglia di raccontare la sua vita all'imprenditore-scrittore non è mai mancata. E anche questa volta non si è tirato indietro: dalla storia d'amore con la moglie (nata anche grazie a un aspirapolvere) al rapporto coi suoi tre nipoti, dagli inizi difficili in una casa popolare (affittata a 37mila lire al mese) fino agli investimenti in Giappone e in America. Ma è quando parla del padre, il “Comandante”, chesale sulle barricate. «Ho avuto un bel colpo dia nascere figlio di un», spiega.