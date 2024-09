La famiglia distrutta dall' esplosione un coro unanime a Saviano | gente buona

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 22 settembre 2024) Per Antonio Zotto, 40 anni, doveva essere una domenica come le altre. Questa mattina si stava preparando per uscire ed andare al lavoro in un supermercato della zona, faceva il salumiere. Era nel bagno quando la palazzina dove abitava è venuta giù travolgendo lui, sua moglie Vincenza Spadafora, di 41, ed i loro tre bambini. Gennaro di due anni, Autilia Pia di quattro e Giuseppe, sei anni. Travolta