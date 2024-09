Kate Middleton riappare in pubblico in chiesa con William

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 22 settembre 2024) E' la prima volta da quando ha annunciato di aver completato la chemio La principessaè apparsa oggi in, per la prima volta da quando ha annunciato di aver completato la chemioterapia. La principessa del Galles si è recata oggi in, nei pressi della tenuta reale di Balmoral, insieme al marito