Inter-Milan record assoluto in Serie A! Il dato sugli spettatori dopo il derby

(Di domenica 22 settembre 2024)si è giocata a San Siro per la sfida valida per la quinta giornata diA. Nuovoinregistrato per gli incassi.– Ildi oggi passerà alla storia non solo per l’intensità della sfida sul campo, ma anche per i numeri incredibilispalti. Ben 75.366hanno gremito lo stadio “Giuseppe Meazza”, confermando ancora una volta la passione che circonda questa sfida tra. Si tratta di una delle affluenze più alte degli ultimi anni, a dimostrazione dell’importanza e dell’attrattiva globale deldella Madonnina. L’incassoina San Siro! MAI COME OGGI – Ma il veroè stato stabilito dall’incasso. Con un totale di 7.626.430 euro, questo match ha segnato il nuovodi incasso nella storia dellaA, superando ogni precedente traguardo.