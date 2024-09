Inter-Milan Primavera le formazioni ufficiali | ancora panchina per un big

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Alle 11 è in programma, quinta giornata del campionato under 20 per le duemeneghine. I nerazzurri arrivano dalla vittoria contro il Cagliari per 1-0. Il tecnico Andrea Zanchetta lascia inun big per la seconda volta consecutiva. PRIMO DERBY –è soltanto il primo di tre derby che andranno in scena oggi 22 settembre tre lemeneghine. Le due compaginiesi si trovano attualmente a due distanze di differenza, con i rossoneri a quota 9 punti e l’ferma a 7 punti in classifica. La sfida di stamattina, prevista per le ore 11, può rappresentare l’occasione per la squadra di Andrea Zanchetta di superare i cugini, provando a confermare i successi conseguiti nelle ultime tre partite stagionali.