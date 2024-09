Inter-Milan è anche il Derby del record d’incassi | 7 milioni e 626mila euro al botteghino è il più ricco d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024)o, 22 settembre 2024 – È innegabilmente ilpiù bello, più atteso e più strategico per il posizionamento in classifica. Ma quello fra, fra “casciavid” e “bauscia”, che si è appena concluso con la vittoria rossonera, èquello del. E quello di oggi lo conferma in valori assoluti. La sfida di oggi nella “Scala del calcio” ha infatti fatto registrare per la Serie A incassi stellari: i 75.366 spettatori presenti stasera al Meazza hanno portato a entrate per ilpari a 7.626.430. Si tratta del nuovoper il campionato italiano: superato il precedente primato di 6.620.976fatto segnare in-Juventus del 6 ottobre 2019, mentre sul terzo gradino del podio c'è un altro, quello tradel 16 settembre 2023 con un incasso di 6.274.951