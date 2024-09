Inter-Milan 1-2 surclassati! Un dato dimostra il divario | le statistiche

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)si è concluso con il punteggio di 1-2, valendo ai rossoneri il primo successo dopo 6 sconfitte consecutive nel derby: queste ledel match. LA PRESTAZIONE –si conclude per 1-2: è la prima sconfitta in stagione per i nerazzurri. La squadra allenata da Simone Inzaghi si deve arrendere a una squadra rossonera arrembante, propositiva e molto più energica di quella dei cugini. La formazione allenata da Paulo Fonseca vince meritatamente il suo primo derby dopo 6 sconfitte consecutive, trovando con Christian Pulisi? e Matteo Gabbia le reti decisive per suggellare il proprio trionfo., le: DUE DATI CHIARI – A testimoniare come sia stato meritato il successo delnel derby contro l’, si può guardare aldei tiri in porta. I rossoneri ne hanno totalizzati 8, contro i 4 dei rossoneri.