Iniziano l' autunno e le castagnate | primi eventi nel cuore verde della Brianza

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Inizia l'e il pensiero corre già a castagne e burollate in compagnia. Tra iappuntamenti in provincia di Lecco spicca quello di Cascina Rapello, nel. "Quale modo migliore di accogliere l’se non con una bella passeggiata nel bosco per andare a