Incidenti sulla statale 100 tredici vittime in meno di un anno | Spostare traffico dei mezzi pesanti sull' A14

Leggi tutta la notizia su baritoday

(Di domenica 22 settembre 2024) "Trasferire temporaneamente ilpesante gratis’autostrada 14 (Taranto-Bari)", in attesa degli interventi per la messa in sicurezza100, al confine tra Barese e Tarantino, teatro di numerosi gravi. A rilanciare la proposta è Renato Perrini, capogruppo regionale