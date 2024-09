In una scatola di cartone nascondeva 822 grammi di marijuana | arrestato 34enne

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di domenica 22 settembre 2024) E' stato trovato in possesso di 822di. "Roba" che teneva nascosta all'interno di unadi. Ma che durante la perquisizione domiciliare della polizia è saltata fuori. Ha 34 anni il palmese che è stato, in flagranza di reato, per l'ipotesi di reato di