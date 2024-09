IN CAMPO ALLE 18 30 Derby a Lumezzane | c’è la baby Dea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Reduce da due vittorie esterne, a Novara per 3-0 e a Trieste per 5-1, l’Atalanta Under 23 questo pomeriggio cerca il tris in trasferta suldel, in una sfida regionale sempre sentita. Fischio d’inizio al Saleri18.30. Padroni di casa che ritrovano Franzini dopo due giornate di squalifica, ma non avranno l’infortunato portiere Carnelos. I trompiani sono a quota 5 punti dopo la vittoria esterna al debutto a Verona e i due pareggi conquistati in casa del Lecco e della Clodiense: cercano la prima vittoria interna dopo il ko alla seconda giornata contro la Pro Vercelli. Favorita laDea trascinata dai gol a grappoli della coppia offensiva formata dal talento serbo Vlahovic (5 gol finora, in panchina giovedì in Champions contro l’Arsenal) e da Vavassori, 4 reti fin qui.