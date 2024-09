Imane Khelif alla Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di domenica 22 settembre 2024) Oro olimpico nel pugilato femminile,non è mancatamilanese ospitesfilata di Bottega Veneta. La pugile, al centro di una polemica incessante durante i Giochi olimpici di Parigi, è arrivata allo show di moda in via Orobia avvolta in una camicia gicon un