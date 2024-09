Il terzino del Duce che allenò la Pro Sesto in un libro di Fulloni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) La vita di Eraldo Monzeglio diventa un, scritto dal giornalista Alessandro. “Ildel. Dai Mondiali del 1934 ai misteri di Salò“ sarà presentato mercoledì alle 20,45 al circolo Torretta di via Saint Denis. A dibattere con l’autore ci saranno Giorgio Oldrini, ex sindaco e autore di diversi volumi, e Paolo Tedeschi, redalla pubblicazione di “Proland“. "Si racconta di come Monzeglio, che è stato personal trainer di Mussolini, arrivò nell’immediato Dopoguerra ad allenare la Pro. E di una strana ambasciata del sindaco comunista Abramo Oldrini, Benvenuto Cossutta, padre di Armando e allora dirigente della Pro, e del giornalista sestese Nino Oppio per convincerlo a venire nella Stalingrado d’Italia".