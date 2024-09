Il Teatro Verdi di Monte San Savino ha acceso i riflettori sulla stagione teatrale 2024 25

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Arezzo, 22 settembre– Tra suoni e voci, tra incontri ed emozioni, ildiSanha/25, e lo ha fatto sabato 21 settembre nella cornice festosa di un paese trasformatosi in palcoscenico per l’omaggio itinerante ad uno tra i suoi gioielli più preziosi: il. Il cartellone è realizzato, come da tradizione, da Comune diSan, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S.servizi.