Il reality degli orrori | violenze cibo scarso e niente cure mediche per vincere 5 milioni di dollari

(Di domenica 22 settembre 2024) Lo youtuber MrBeast e Prime Video hanno prodotto unshow in cui 1.000 concorrenti si sfidano per un montepremi da 5di. Nelle scorse settimane diversi concorrenti hanno denunciato al New York Times le condizioni con cui sono stati costretti a gareggiare. Ora hanno avviato anche un'azione legale.