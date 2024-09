Il Green deal rovina l’agricoltura I robot alzano i profitti dei campi

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 22 settembre 2024) L’ad di Consorzi d’Italia Gianluca Lelli al G7 in Sicilia: «L’uso di droni e intelligenza artificiale aumenta sicurezza alimentare e guadagni dei coltivatori. Porteremo le nuove tecnologie anche in altri Paesi per migliorare l’accesso al cibo».