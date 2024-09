Il costruttore del Bayesian | Nessuna azione legale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Riceviamo da Italian Sea Group: "The Italian Sea Group (Tisg) smentisce con forza quanto pubblicato sui giornali di QN a proposito di unaa seguito della tragedia del. Seppure Tisg aveva dato un generico mandato ai legali nominati nell’articolo, nessunrappresentante dell’azienda ha esaminato, firmato, né autorizzato alcun atto di cit". *** Prendiamo atto della presa di posizione di The Italian Sea Group. Confermiamo che l’atto per avviare la causa risarcitoria a tutela del marchio Perini - di cui TISG è titolare - è stato depositato in data 20 settembre 2024 presso la cancelleria del tribunale di Termini Imerese da parte dello studioBdPmarine&law di Viareggio. Prendiamo atto che TIGS non si riconosce nell’risarcitoria promossa dallo studiodi cui sopra, e come dichiarato non ha autorizzato il deposito