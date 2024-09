Ignora l' alt dei poliziotti lo scoprono ubriaco al volante | 32enne denunciato

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di domenica 22 settembre 2024) ANCONA – Non si era fermato all’alt intimato dagli agenti, probabilmente per sfuggire al controllo, e viene così scoperto aldopo aver abusato di sostanze alcoliche. I risultati emersi dall’etilometro hanno portato alla denuncia per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un