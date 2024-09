I primi 100 anni dell' autostrada Milano-Varese

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 22 settembre 2024) Un secolo fa nasceva in Italia la primadel mondo, dato l'uso esclusivo per traffico a motore e non come ex circuito di gara. Costruita in un solo anno, fu inaugurata da Vittorio Emanuele III a bordo di una lussuosissima Lancia Trikappa.