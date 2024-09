I fratelli Corsaro toni da commedia un po’ forzati in una splendida Palermo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 22 settembre 2024) La buona notizia è che “I” il mercoledì in prima serata su Canale 5 , non è una fiction turca, di quelle che Mediaset ormai compra all’ingrosso e che comportano una immigrazione di attori da fotoromanzo che abbandonano Istanbul per prendere la residenza in qualche reality italiano. Fabrizio e Roberto, sono interpretati rispettivamente da Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia